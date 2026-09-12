Били точно в цель: Минобороны назвало цели ночных ударов по Украине

Минобороны рассказало о целях ночного массированного удара ВС России по Украине.В течение ночи Вооружённые силы России нанесли массированный удар по украинской металлургии, которая работает на военные нужды, и по портовой инфраструктуре Одесской области.
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