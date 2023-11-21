На родине Зеленского "отблагодарили" казахов за "юрты несокрушимости"

На родине президента Украины решили избавиться от названий улиц, связанных с Казахстаном.Администрация города Кривой Рог на Украине приняла решение о переименовании 274 улиц в рамках так называемой "деколонизации".
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