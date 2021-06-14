Шалунов может перейти в «Локомотив» (Metaratings)

Нападающий Максим Шалунов, выступавший последние четыре сезона за ЦСКА, интересен «Локомотиву». Ярославский клуб рассматривает 28-летнего игрока сборной России в качестве замены Антону Ландеру, который ушел в швейцарский «Цуг», сообщает Metaratings.
Нападающий Максим Шалунов, выступавший последние четыре сезона за ЦСКА, интересен «Локомотиву». Ярославский клуб рассматривает 28-летнего игрока сборной России в качестве замены Антону Ландеру, который ушел в швейцарский «Цуг», сообщает Metaratings.
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