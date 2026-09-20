Избирательные участки в Москве завершили работу

В Московском регионе 20 сентября закрылись избирательные участки после трех дней голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
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