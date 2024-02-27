Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сил специальных операций

Глава российского государства, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Путин 27 февраля поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником – Днём Сил специальных операций.
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