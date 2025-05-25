На Солнце произошла вспышка самого высокого класса Х

Ее продолжительность составила 17 минут Рано утром в воскресенье, 25 мая, на Солнце произошла вспышка высочайшего класса Х продолжительность 17 минут, передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
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