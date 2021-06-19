Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Если бы групповой этап завершился сегодня, то Россия сыграла бы в плей-офф с Уэльсом. Эх, жаль УЕФА швейцарскую систему внедряет только с 2024 года

Если бы групповой этап завершился сегодня, то Россия сыграла бы в плей-офф с Уэльсом. Эх, жаль УЕФА швейцарскую систему внедряет только с 2024 года

Представьте себе, что групповой этап нынешнего Евро-2020 проводился бы по швейцарской системе (как это будет в Лиге чемпионов-2024) и зачетными являлись бы результаты двух туров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх