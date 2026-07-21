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От энтеровирусной инфекции в "Северном Артеке" пострадали 13 детей

От энтеровирусной инфекции в "Северном Артеке" пострадали 13 детей

В Центре детского отдыха "Северный Артек" в Холмогорском районе Архангельской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции, сообщают в местных правоохранительных органах 21 июля 2026 года, во вторник.

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