От энтеровирусной инфекции в "Северном Артеке" пострадали 13 детей

В Центре детского отдыха "Северный Артек" в Холмогорском районе Архангельской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции, сообщают в местных правоохранительных органах 21 июля 2026 года, во вторник.
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