Для первого российского высокоскоростного поезда разработают систему искусственного интеллекта

Как вчера рассказал заместитель главы РЖД Олег Тони на заседании Совфеда, посвященного развитию транспорта в субъектах РФ, для первого отечественного высокоскоростного поезда разрабатываются цифровая система управления и автопилот, построенные на алгоритмах искусственного интеллекта.