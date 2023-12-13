Для первого российского высокоскоростного поезда разработают систему искусственного интеллекта

Как вчера рассказал заместитель главы РЖД Олег Тони на заседании Совфеда, посвященного развитию транспорта в субъектах РФ, для первого отечественного высокоскоростного поезда разрабатываются цифровая система управления и автопилот, построенные на алгоритмах искусственного интеллекта.
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