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Для первого российского высокоскоростного поезда разработают систему искусственного интеллекта

Для первого российского высокоскоростного поезда разработают систему искусственного интеллекта

Как вчера рассказал заместитель главы РЖД Олег Тони на заседании Совфеда, посвященного развитию транспорта в субъектах РФ, для первого отечественного высокоскоростного поезда разрабатываются цифровая система управления и автопилот, построенные на алгоритмах искусственного интеллекта.

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