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Sciencedirect: психопата можно вычислить по движению головы

Sciencedirect: психопата можно вычислить по движению головы

Многие люди опасаются повстречать на своем пути человека с психическими отклонениями. Однако американские ученые провели исследование, в котором нашли признак, который объединяет психопатов, передает Sciencedirect.

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