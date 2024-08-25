Sciencedirect: психопата можно вычислить по движению головы

Многие люди опасаются повстречать на своем пути человека с психическими отклонениями. Однако американские ученые провели исследование, в котором нашли признак, который объединяет психопатов, передает Sciencedirect.
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