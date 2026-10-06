Роскачество: право на пенсию досрочно может зависеть от стажа и характера работы

Право на досрочную пенсию возникает только при соблюдении определённых условий. Они зависят от профессии, характера работы, продолжительности специального и страхового стажа, а в некоторых случаях — от семейных обстоятельств или состояния здоровья.
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