Дорогая костяника: за сбор каких ягод в России могут оштрафовать на миллион

Сбор дикорастущих ягод и грибов – традиционное летнее занятие для многих россиян. Однако не все знают, что некоторые виды растений и грибов находятся под охраной государства, их сбор может обернуться штрафом или уголовным делом.
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