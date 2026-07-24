Брайан Уиндхорст: «Пышной презентации Леброна в новой команде не будет. Ему хватило «не 5, не 6, не 7»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, Леброн Джеймс не планирует проводить крупную презентацию в новой команде после своей знаменитой пресс-конференции в 2010 году, когда он присоединился к « Майами ».
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