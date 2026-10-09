❗️Аксёнов потребовал от чиновников не доводить крымчан до жалоб в соцсети Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на жалобу жителя Армянска о бездействии администрации.
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