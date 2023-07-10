Оживить кампанию ненависти к Чечне и Кадырову: почему Милашиной «сломали» пальцы ...

в

владимир

Надо срочно готовить конституцию..., нашу, вместо той либерасткой. Она и была писана специально для уничтожения России, а также подменой словом россияне, вместо русских. Обязательно вводить русские страна образующая нация и другие братские народы. А вместо русских появились рАсияне гозман, амнуель, познер и уехавшие 99,9%, котопые мутили здесь все, стуча в грудь, что они рАсиянин и ето их страна. Обязательно в конституции должна быть статья о патриотизме и не делимости нашей территории.