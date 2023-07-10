Ситуацию с нападением в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова прокомментировала в соцсетях врач и публицист Люси Дикерсон.
Оживить кампанию ненависти к Чечне и Кадырову: почему Милашиной «сломали» пальцы ...
Комментарии
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в
владимир
Надо срочно готовить конституцию..., нашу, вместо той либерасткой. Она и была писана специально для уничтожения России, а также подменой словом россияне, вместо русских. Обязательно вводить русские страна образующая нация и другие братские народы. А вместо русских появились рАсияне гозман, амнуель, познер и уехавшие 99,9%, котопые мутили здесь все, стуча в грудь, что они рАсиянин и ето их страна. Обязательно в конституции должна быть статья о патриотизме и не делимости нашей территории.
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9 час.
t
tatyanadavydkina
Чеченцы сейчас вместе с нашими ребятами борются за независимость нашей общей Родины - России. И нельзя позволить этим отморозкам как эта тетка рассорить два наших народа.
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6 час.
Евгений Попов
Если газетёнка вне закона, то как называть суку-самозванку? Получается, что любой предъявивший удостоверение "Фёлькишер беобахтер" тоже будет сегодня считаться корреспондентом?
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3 час.
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