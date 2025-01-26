Трамп не подтвердил и не опроверг предоставление Маску кабинета в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами пресс-пула уклонился от ответа на вопрос о том, был ли предоставлен его стороннику, американскому предпринимателю Илону Маску кабинет в Белом доме, передает ТАСС.
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