Адвокат второго президента Армении Арам Орбелян сообщил, что в камере УИУ «Ереван-Кентрон», где содержится Роберт Кочарян, остаются нерешенные бытовые проблемы, а его подзащитному запрещено пользоваться компьютером без доступа к интернету для ознакомления с материалами дела.
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