Уголовное преследование обвиняемого в покушении на Авраама Руссо частично прекращено, а сам он попросилсся на СВО

Главное следственное управление (ГСУ) СК частично прекратило уголовное преследование бывшего борца вольного стиля Тархана Эльдукаева, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо и попытке его убийства.
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