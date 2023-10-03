Атырауская область планирует наладить поставки к себе астраханской овощебахчевой продукции

А также перенять опыт нашего региона в переработке сельхозпродукции и разведению аквакультуры. В Астраханскую область с рабочим визитом находится делегация Атырауской области во главе с заместителем акима Маратом Мурзиевым.
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