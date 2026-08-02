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Власти Украины ужесточат законодательные механизмы для проведения тотальной мобилизации – Мирошник

Власти Украины ужесточат законодательные механизмы для проведения тотальной мобилизации – Мирошник

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что власти Украины под давлением европейских спонсоров вооруженного конфликта ужесточат законодательные механизмы для проведения тотальной мобилизации граждан на фронт.

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