Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что власти Украины под давлением европейских спонсоров вооруженного конфликта ужесточат законодательные механизмы для проведения тотальной мобилизации граждан на фронт.
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