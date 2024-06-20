Международный медиафорум “Безопасная работа” пройдёт в Зимнем театре Сочи 🗓 25-29 июня 📍 Театральная, 2 🙋 Просмотр онлайн, очно от 15000₽ На медиафоруме будут обсуждаться вопросы законодательства в сфере саморегулирования, безопасности на строительных объектах, актуальные темы проектирования и архитектуры, промышленной экспертизы, организации работы службы охраны труда, независимой оценки квалификации, создания безопасных рабочих мест, соблюдения принципов охраны труда и безопасности профессиональной деятельности, недопущения небрежного отношения к вопросам охраны труда, мастер-плана, повышения осведомлённости о правилах безопасного труда, снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников всех отраслей.