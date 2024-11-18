Baza: Полина Гагарина изменила райдер из-за Глюкозы

Telegram-канал Baza сообщает, что певица Полина Гагарина убрала коньяк и виски из своего райдера. По его данным, артистка приняла такое решение после скандального выступления Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске.
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