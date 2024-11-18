Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Салтановский
    Ну и чего этому говнюку не хватало в России?!Осудивший СВО акт...
  • Наталья Гончарова
    новое - хорошо забытое старое !  Сколько бы не было контрацептивов, наши женщины так и остаются безграмотными и ленив...Отрастить рожалку...
  • Виктория Иванова
    Редко, очень редко, бывают и приятные новости.Диана Арбенина ул...

Baza: Полина Гагарина изменила райдер из-за Глюкозы

Telegram-канал Baza сообщает, что певица Полина Гагарина убрала коньяк и виски из своего райдера. По его данным, артистка приняла такое решение после скандального выступления Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх