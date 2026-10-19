Синоптики прогнозируют в Свердловской области с 19 по 21 октября осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также гололёд и порывы ветра до 23 м/с.
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