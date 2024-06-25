Французы заметили странную деталь в поведении Макрона

Многие французы в последнее время не узнают своего президента, дело в том, что в поведении Эммануэля Макрона произошли резкие перемены … Как известно скоро во Франции состоятся внеочередные выборы в парламент.
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