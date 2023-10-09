Процесс строительства школы в микрорайоне ГПЗ-24 оценил Алексей Комаров

6 октября министр образования Пензенской области Алексей Комаров и начальник управления образования города Алла Маркова провели выездное совещание на строительной площадке будущей школы в микрорайоне ГПЗ-24.
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