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Процесс строительства школы в микрорайоне ГПЗ-24 оценил Алексей Комаров

6 октября министр образования Пензенской области Алексей Комаров и начальник управления образования города Алла Маркова провели выездное совещание на строительной площадке будущей школы в микрорайоне ГПЗ-24.

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