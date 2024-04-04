На деле он вёл себя иначе!»- откровения главы МИДа Громыко о СталинеВ мемуарах бывшего главы советского МИД Андрея Громыко «Памятное», вышедших в 1988 году, за год до ухода великого дипломата из жизни, он ни словом не упомянул о сталинских репрессиях и культе личности вождя.
То, как показывают Сталина в кино - это глупость!
Комментарии
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Бобкина Татьяна
Интересно, когда в Кремле назначают на ответственный пост, не знают что за личность перед ними? Ведь не с другой планеты эти люди.
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50 мин.
Леонид
Это не глупость, а работа пропаганды в нужном ключе. Сейчас тоже работает пропаганда.
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49 мин.
ВН
Валерий Николаевич
Не дай бог эта инфа попадет в Кремль, Тогда А. Громыко назовут пособником тирана
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7 мин.
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