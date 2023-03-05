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Кяхкенен – 168-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 10

Каапо Кяхкенен – 168-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (8:3).

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