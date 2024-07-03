Лексус въехал в грузовик на Братской ГЭС

ДТП произошло на автодороге, проходящей по ГЭС в Братске, в ночь на 3 июля. Госавтоинспекторы предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля «Лексус», двигавшийся со стороны жилого района Энергетик в сторону жилого района Гидростроитель, превысил скорость, но не справился с управлением.