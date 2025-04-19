Пенсионные выплаты перед майскими праздниками 2025 года: как изменится график и что важно знать пенсионерам Ирина ВальковаВ преддверии майских праздников 2025 года пенсионеров в России ожидает изменение графика выплат.
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