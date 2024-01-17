Сложности мобильного перевода – для жителей Мангистау открыли колл-центр

В связи с обсуждениями в обществе налогового контроля мобильных переводов руководитель управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по Мангистауской области Жанаргуль Ракашова ответила на ряд часто задаваемых жителями региона вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии