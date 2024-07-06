Довбик принял решение остаться в «Жироне»

Лучший бомбардир Ла Лиги минувшего сезона принял решение остаться в «Жироне». Лучший бомбардир минувшего сезона Ла Лиги, форвард «Жироны» Артем Довбик принял решение не менять клуб в нынешнее межсезонье, о своем решении он уже сообщил агентам.
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