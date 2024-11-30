Американские фондовые индексы завершили ноябрь на позитивной ноте и новых исторических максимумах

Американские фондовые индексы продолжили обновлять максимумы, после Дня Благодарения. Инвесторы ожидают, что налоговые льготы, обещанные новым президентом США Дональдом Трампом, могут стимулировать экономический рост и повысить корпоративные прибыли.
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