Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • bianka Белая
    Мы не знаем ничего, поэтому трудно делать выводы. Но Суровикин представляется порядочным человеком и талантливым,  оп...На генерала Суров...
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Миллиардер Потанин считает, что не надо никакой национализации, так как от неё Россия получила "прививку" в 1917 году

Миллиардер Потанин считает, что не надо никакой национализации, так как от неё Россия получила "прививку" в 1917 году

  Наши "герои капиталистического труда", российские олигархи, которые нажили свои миллиарды долларов "праведным и непосильным трудом", как "рабы на галерах", в условиях текущих событий стали очень беспокоиться о судьбе "своих" капиталов, как за рубежом, так и у нас в России.

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Комментарии
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Андрей Шевченко
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2 час.
Татьяна Романова
Судя по результатам опроса, на сайте 11% олигархи)))
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1 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Он просто с группой товарищей украл североникель, а сейчас украденное надо возвратить государству.
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1 час.

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