Миллиардер Потанин считает, что не надо никакой национализации, так как от неё Россия получила "прививку" в 1917 году

Наши "герои капиталистического труда", российские олигархи, которые нажили свои миллиарды долларов "праведным и непосильным трудом", как "рабы на галерах", в условиях текущих событий стали очень беспокоиться о судьбе "своих" капиталов, как за рубежом, так и у нас в России.
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