Ковер из спичек Хади Ранаварда (Hadi Rahnaward)

Тщательно продуманная инсталляция под названием “Хрупкое равновесие” является частью выставки "Вывихи", куратором которой является партнерство Portes ouvertes sur l'art, некоммерческой организации, оказывающей поддержку художникам.
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