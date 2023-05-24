Science: четверть человечества живет в регионах с усыхающими озерами

За 30 лет объём воды в половине озер мира сократился.Международная команда ученых пришла к выводу, что за последние 30 лет планетарная деятельность человечества плюс климатические изменения привели к сокращению объема воды в половине озёр мира.
За 30 лет объём воды в половине озер мира сократился.Международная команда ученых пришла к выводу, что за последние 30 лет планетарная деятельность человечества плюс климатические изменения привели к сокращению объема воды в половине озёр мира.
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