В Белом доме заявили, что США не намерены создавать "азиатское НАТО"

Известия/Алексей Агарышев США не ставят целью создавать аналог НАТО в Азии, но намерены связать между собой союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил 19 июля советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
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