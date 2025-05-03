Генетики раскрыли секрет пастушьих собак

Ученые Южной Кореи и США обнаружили генетические маркеры, делающие собак отличными пастухами. Генетики сравнили фенотипические черты разных пород, чтобы выявить характеристики, присущие исключительно пастушьим собакам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии