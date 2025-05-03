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Политика как она есть

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Генетики раскрыли секрет пастушьих собак

Генетики раскрыли секрет пастушьих собак

Ученые Южной Кореи и США обнаружили генетические маркеры, делающие собак отличными пастухами. Генетики сравнили фенотипические черты разных пород, чтобы выявить характеристики, присущие исключительно пастушьим собакам.

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