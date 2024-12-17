Олеся Балтусова: «То, над чем мы работаем, — действительно ребус»

О форуме «РЕБУС», какие работы ведутся для сохранения и развития исторического наследия, какой вклад в это делает движение «Том Сойер Фест», о результатах 2024-го и планах на 2025-й год в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.