Олеся Балтусова: «То, над чем мы работаем, — действительно ребус»

О форуме «РЕБУС», какие работы ведутся для сохранения и развития исторического наследия, какой вклад в это делает движение «Том Сойер Фест», о результатах 2024-го и планах на 2025-й год в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.
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