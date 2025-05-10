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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин о матчах «России 25»: «Для ребят это будет большим стимулом. Важно, чтобы они смогли адаптироваться к требованиям сборной»

Рыбин о матчах «России 25»: «Для ребят это будет большим стимулом. Важно, чтобы они смогли адаптироваться к требованиям сборной»

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла 3 из 5 матчей Лиги Ставок Тура сборной. «Команда «Россия 25» – это ребята, которых можно прокатить через сборную, чтобы они поняли всю ответственность, поняли свою роль.

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