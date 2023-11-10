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ВТБ раскрыл новую схему мошенничества через приложения для объявлений

ВТБ раскрыл новую схему мошенничества через приложения для объявлений

Воры притворяются потенциальными покупателями и просят данные карт.Аналитики банка ВТБ выявили, что мошенники используют новый метод для звонков, притворяясь потенциальными покупателями в приложениях для публикации объявлений.

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