ВТБ раскрыл новую схему мошенничества через приложения для объявлений

Воры притворяются потенциальными покупателями и просят данные карт.Аналитики банка ВТБ выявили, что мошенники используют новый метод для звонков, притворяясь потенциальными покупателями в приложениях для публикации объявлений.
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