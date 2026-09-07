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Регионы России

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Илья Геркулес о причинах неудачного старта «Локомотива» в сезоне РПЛ

Илья Геркулес о причинах неудачного старта «Локомотива» в сезоне РПЛ

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркулес прокомментировал текущие результаты команды в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), связывая их с уходом игроков из составы.

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