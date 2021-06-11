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Член совета при президенте Польши Модзелевский объяснил русофобию в его стране

Член совета при президенте Польши Модзелевский объяснил русофобию в его стране

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский сообщил в пятницу, 11 июня, в статье для издания Myśl Polska о причинах русофобских настроений у некоторых польских политиков.

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