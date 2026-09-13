LSM: министра Латвии уволили после задержания за вождение в нетрезвом виде

Министра благосостояния Латвии Рейниса Узулниекса сняли с должности после задержания за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
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Эх, надо было этому лабусу в секту гены зюгандона вступить - никогда бы не уволили - зюгандоны бы Такую истерику учинили б - весь ЕС бы дрожал!!!