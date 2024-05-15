NYT сообщила о недовольстве в Израиле отсутствием планов по управлению Газой

Генералы и члены военного кабинета Израиля выражают недовольство отсутствием у премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху плана по управлению сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта.
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