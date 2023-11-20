Верующие 21 ноября празднуют Собор архангела Михаил и прочих Небесных Сил бесплотных, молитвы и традиции дня Алёна ЮрьеваСобор архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, отмечаемый 21 ноября, — это день, наполненный глубоким духовным значением для православных христиан.