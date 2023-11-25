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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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№1 в мире Хантер в новом сезоне будет выступать в паре с Синяковой

Австралийка Сторм Хантер в следующем сезоне не будет играть в паре с Элизой Мертенс. В этом году они выиграли вместе турниры в Риме и Гвадалахаре.

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