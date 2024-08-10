NYT: российские войска остановили наступление ВСУ в Курской области

Российским войскам удалось остановить крупное наступление Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил аналитик из компании Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, Паси Паройнен в интервью The New York Times.
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