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Китай

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Ли Цян провел заседание Госсовета КНР

Пекин, 1 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в пятницу председательствовал на заседании Постоянного комитета Госсовета КНР, на котором был утвержден план действий по продвижению масштабного обновления оборудования, а также трейд-ин в отношении потребительских товаров.

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