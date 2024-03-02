Ли Цян провел заседание Госсовета КНР

Пекин, 1 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в пятницу председательствовал на заседании Постоянного комитета Госсовета КНР, на котором был утвержден план действий по продвижению масштабного обновления оборудования, а также трейд-ин в отношении потребительских товаров.
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