Очередная годовщина подвига 9-й роты в Афганистане. Как реальность отличается от кино и о чём Бондарчук-младший забыл в этой истории?

Создатели фильма достаточно бережно отнеслись к реквизиту в виде формы и оружия советских солдат в ДРА, но исторически всё переврали.
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