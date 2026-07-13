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Овечкин о решении МОК: «Слава богу, нас пустили. Будем надеяться, все придет к тому, что наши спортсмены будут представлять Россию на турнирах»

Капитан « Вашингтона » Александра Овечкин высказался о возможности допуска российских спортсменов к международным турнирам.

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